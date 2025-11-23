Χειροπέδες σε έξι διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Στη σύλληψη έξι διακινητών, εκ των οποίων πέντε Έλληνες και ένας αλλοδαπός, προχώρησαν χθες το πρωί, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Ροδόπης, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε οικισμό και σε επαρχιακή οδό του Έβρου αντίστοιχα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τους τέσσερις ημεδαπούς διακινητές, διότι όπως προέκυψε νωρίτερα οι τρεις εξ΄ αυτών επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, λειτουργούσαν ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο τέταρτος διακινητής, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 11 μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό του Έβρου και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ ακολούθως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δέκα μη νόμιμους μετανάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, σε Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας ημεδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι όπως προέκυψε ο οδηγός διακινητής στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης καθόσον του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο και το όχημα μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα ανωτέρω οχήματα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Διδυμοτείχου και Σαπών.