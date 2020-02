Τον Δημήτρη Λημνιό ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας για την αναμέτρηση του "Δικεφάλου" με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στο ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Super League 2019-20.

O ΠΑΟΚ χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης κατάφερε να κερδίσει τον ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας και να περάσει μόνος πρώτος στην κουρφή της Super League 2019-20.

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Δημήτρης Λημνιός . Ο εξτρέμ του Δικεφάλου ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, έτρεξε πολύ, βοήθησε και στα μετόπισθεν, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Βιεϊρίνια πέτυχε το γκολ της νίκης.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο The Future συγκέντρωσε το 42,55% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια που πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με τον Ίνγκι Ίνγκασον να συμπληρώνει το βάθρο.