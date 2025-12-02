Ενδιαφέρον από τη σουηδική τουριστική αγορά για τα χιονοδρομικά κέντρα και τις θερμές ιαματικές πηγές της Κ. Μακεδονίας

Ενδιαφέρον για τα χιονοδρομικά κέντρα και τις θερμές ιαματικές πηγές που διαθέτει η Κεντρική Μακεδονία έδειξαν οι επαγγελματίες του τουρισμού στη Σουηδία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Travel News Market 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Η Περιφέρεια φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Όπως έγινε γνωστό, η σουηδική και ευρύτερα η σκανδιναβική αγορά αποτελεί μία πολύ σημαντική αγορά-στόχο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλού εισοδήματος και μεγάλης αγοραστικής δύναμης, που προτιμούν εμπειρίες υψηλής ποιότητας και αναζητούν συνεχώς νέους τουριστικούς προορισμούς. Κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεών τους με τους εκπροσώπους των τουριστικών επιχειρήσεων της Σουηδίας, τα μέλη της αποστολής της ΠΚΜ ανέδειξαν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τον ιστορικό και φυσικό πλούτο της Κεντρικής Μακεδονίας, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες, την ιδιαίτερη παράδοση, αλλά και τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές που προσφέρει η περιοχή.

Σε δηλώσεις της, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου επισήμανε ότι σε συνέχεια των πρόσφατων δράσεων της Περιφέρειας στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τις χώρες της Βαλτικής, ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά η στρατηγική προσέγγιση των αγορών της Σκανδιναβίας και της Βόρειας Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η Travel News Market είναι η σημαντικότερη Β2Β (business to business) έκθεση της Σουηδίας και κορυφαία διοργάνωση για τον σκανδιναβικό εξερχόμενο τουρισμό, καθώς προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαίους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου από ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν πλήθος προγραμματισμένες συναντήσεις με Σουηδούς αγοραστές, όπως τουριστικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού MICE κ.λπ.