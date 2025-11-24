MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: “Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας” – Απόψε το μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο και στη λαμπρή καριέρα του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα, που θα παρουσιαστεί στο Ράδιο Σίτυ, σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, μαζί με σημαντικούς τραγουδιστές που υπήρξαν συνεργάτες του μαέστρου και ερμηνεύουν πάντα το πολυποίκιλο ρεπερτόριό του, αλλά και νεότερους ερμηνευτές που έχουν ξεχωρίσει και δώσει το στίγμα τους στην ελληνική μουσική.

Μίμης Πλέσσας! Προσωπικότητα με πολλές ιδιότητες – συνθέτης, μαέστρος πιανίστας, ο Μίμης Πλέσσας που έφυγε από κοντά μας το 2024, λίγες μέρες πριν  συμπληρώσει τα 100 του χρόνια, αγαπήθηκε και θα συνεχίζει να αγαπιέται για τη συγκίνηση που προσφέρουν τα τραγούδια του, που καθόρισαν την Ελληνική Μουσική Σκηνή του περασμένου αιώνα.

Πέντε εξαιρετικοί ερμηνευτές,ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη, η Νεφέλη Φασούλη, η Εύη Σιαμαντά και ο Σπύρος Κλείσσας, θα μας χαρίσουν μια συναυλία γεμάτη από τις μεγάλες επιτυχίες που σφράγισαν ήδη 3 γενιές ακροατών και θεατών και, αποτελούν μέρος των αναμνήσεων μιας ζωής.

Μαζί τους η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας

Γιώργος Παχής μπουζούκι – επιμέλεια ορχήστρας

Χρήστος Βιδινιώτης μπουζούκι – ενορχηστρώσεις

Θωμάς Κοντογιώργης πιάνο

Γιάννης Καλκάνης τύμπανα

Χρήστος Περτσινίδης κιθάρα

Γιάννης Πλαγιαννάκος κοντραμπάσο 

Δήμος Πολυμέρης ακορντεόν

Δημήτρης Χουντής σαξόφωνο

Καλλιτεχνική επιμέλεια:ΛουκίλαΚαρρέρΠλέσσα

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καρυώτης
Επιμέλεια φωτισμού: Τρύφωνας Κεχαγιάς
Δημιουργικό αφίσας: Γιώργος Κοπανάρης
Eπικοινωνία: Έλενα Χριστάκου


Παραγωγή – Oργάνωση: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

Πληροφορίες:

Ράδιο Σίτυ, Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου | Ώρα 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Από 25 ως 55 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων:https://www.ticketservices.gr/event/enasaionasmimisplessasthessaloniki/

Θεσσαλονίκη Μίμης Πλέσσας

