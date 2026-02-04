Ένταση με Καιρίδη-Βελόπουλο στη Βουλή: “Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση – Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό”

Ένταση προκλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Κυριάκου Βελόπουλου κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και τις αναφορές του για πυροβολισμούς κατά όσων επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα είπε «τα όσα είπατε περί πυροβολισμών αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό».

Νωρίτερα ο κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη υποστήριξε: «Κύριε υπουργέ μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Ήσασταν καταδρομέας, ξέρατε τι κάναμε στα σύνορα; Αλτ τις ει! Αλτ τις ει! Και τι κάνουμε μετά; Μπουμπουνάς. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέει ο στρατιωτικός κώδικας και ο νόμος».

Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν αντιδράσεις από τους βουλευτές με τον πρόεδρο της Λύσης να προτρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα όσοι ενοχλούνται.