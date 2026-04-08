Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (08/04), στα ανοιχτά της Λακωνίας.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 85 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν δύο χιλιόμετρα.
