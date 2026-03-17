Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/03) στα Ιωάννινα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 12:37 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, σε μία ορεινή περιοχή κοντά στα όρια των νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.