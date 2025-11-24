MENOY

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι – Δεν θα εμφανιστεί στο MadWalk 2025

THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Μαρίνα Σάττι.

Την αποκάλυψη έκανε ο Άρης Καβατζίκης το πρωί της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή “Buongiorno”.

Ο δημοσιογράφος δεν έκανε γνωστό τον λόγο εισαγωγής της τραγουδίστριας στο νοσοκομείο, ωστόσο, ανέφερε πως δεν θα εμφανιστεί στο MadWalk 2025 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όπως και ήταν προγραμματισμένο.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, επικοινωνήσαμε με το Mad και μας το επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα θέμα υγείας και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», είπε ο Άρης Καβατζίκης και επεσήμανε πως η κατάσταση της υγείας της δεν θα επιτρέψει στη Μαρίνα Σάττι να εμφανιστεί στο MadWalk 2025.

Μαρίνα Σάττι

