MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο, ήταν πολύ προστατευτικός

|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη του ακρόαση στο θέατρο περιέγραψε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης και ειδικότερα την απόρριψη που δέχτηκε από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, σχολιάζοντάς την ως μία όμορφη εμπειρία.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 3 Μαρτίου στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που διεκδίκησε ρόλο στο θέατρο για πρώτη φορά στην καριέρα του, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, όταν είχε ειδοποιηθεί με μήνυμα πως θα συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής μαζί με πολλούς ακόμη νέους ηθοποιούς. Αν και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης είχε προετοιμαστεί και του άρεσαν ιδιαίτερα τόσο ο ρόλος όσο και το έργο, τελικά δεν επιλέχθηκε. Ο ίδιος ωστόσο, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η στάση που εισέπραξε ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική και ανθρώπινη, κάτι που δεν θεωρεί αυτονόητο στον χώρο.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Ήταν η πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο και με έκοψε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Είχα τελειώσει τη σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα, γιατί θα έβλεπε πολλά παιδιά. Πήγα, είχα διαβάσει, ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος και το έργο. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Μου είπε “ήσουν πολύ καλός”. Ήταν πολύ προστατευτικός. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι άνθρωποι εκεί έξω. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου άφησε ωραία ανάμνηση η πρώτη μου οντισιόν για το θέατρο».

Μιχαήλ Ταμπακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε οικόπεδο μπάζα από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και απόβλητα από ανακύκλωση – Δύο συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης στο TikTok: “Προτεραιότητα η προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

WSJ: Ο Τραμπ έτοιμος να στηρίξει ένοπλη εξέγερση στο Ιράν για ανατροπή του καθεστώτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Παρέμβαση Τσίπρα: Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ K-18 του Άρη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ