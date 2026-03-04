Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο, ήταν πολύ προστατευτικός

Την πρώτη του ακρόαση στο θέατρο περιέγραψε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης και ειδικότερα την απόρριψη που δέχτηκε από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, σχολιάζοντάς την ως μία όμορφη εμπειρία.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 3 Μαρτίου στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που διεκδίκησε ρόλο στο θέατρο για πρώτη φορά στην καριέρα του, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, όταν είχε ειδοποιηθεί με μήνυμα πως θα συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής μαζί με πολλούς ακόμη νέους ηθοποιούς. Αν και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης είχε προετοιμαστεί και του άρεσαν ιδιαίτερα τόσο ο ρόλος όσο και το έργο, τελικά δεν επιλέχθηκε. Ο ίδιος ωστόσο, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η στάση που εισέπραξε ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική και ανθρώπινη, κάτι που δεν θεωρεί αυτονόητο στον χώρο.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Ήταν η πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο και με έκοψε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Είχα τελειώσει τη σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα, γιατί θα έβλεπε πολλά παιδιά. Πήγα, είχα διαβάσει, ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος και το έργο. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Μου είπε “ήσουν πολύ καλός”. Ήταν πολύ προστατευτικός. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι άνθρωποι εκεί έξω. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου άφησε ωραία ανάμνηση η πρώτη μου οντισιόν για το θέατρο».