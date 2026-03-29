Μαρινέλλα: Το “αντίο” του Χρήστου Μάστορα στην σπουδαία τραγουδίστρια – “Ένωσες τις ψυχές όλων μας”

Ο καλλιτεχνικός κόσμος και όχι μόνο θρηνούν από χθες στο άκουσμα της είδησης ότι η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Χρήστος Μάστορας ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποχαιρέτησαν την σπουδαία τραγουδίστρια με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη. Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας» έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος υποδύθηκε στην μεγάλη οθόνη τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία «Υπάρχω».

Η συνεργασία στο Ηρώδειο που δεν έγινε ποτέ

Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία της 25ης Σεπτεμβρίου 2024 στο Ηρώδειο, έγινε γνωστό πως ο δημοφιλής τραγουδιστής τέθηκε εκτός σχήματος. Η αιτία ήταν η απουσία του από τις προγραμματισμένες πρόβες, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Μαρινέλλα, γνωστή για την απόλυτη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της, θεώρησε πως ένας καλλιτέχνης που δεν δίνει το «παρών» στις προετοιμασίες για ένα τόσο σημαντικό γεγονός, δεν μπορεί να συμμετέχει στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας πήρε θέση μέσα από τα social media, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα εμφανιστεί στη συναυλία. Ο ίδιος απέδωσε την απουσία του από τη δεύτερη πρόβα σε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που δεν του επέτρεψε να παρευρεθεί, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Μαρινέλλα για την τιμή που του έκανε να τον εμπιστευτεί.

«Είχα τη μεγάλη τιμή, η κυρία Μαρινέλλα να με εμπιστευτεί να εμφανιστώ δίπλα της στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού αυτή την Τετάρτη. Δυστυχώς, ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας δεν μου επέτρεψε να παραστώ στην δεύτερη πρόβα, ούτε να εμφανιστώ στη συναυλία. Ευχαριστώ αυτή τη σπουδαία μας φωνή για την εμπιστοσύνη κι εσάς για τα μηνύματά σας. Είμαι σίγουρος πως όσοι βρεθείτε στο κατάμεστο Ηρώδειο θα ζήσετε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας.

Οι πληροφορίες τότε ανέφεραν ότι η αδιαθεσία του τραγουδιστή δημιούργησε μεγάλο άγχος στην 86χρονη τότε ερμηνεύτρια, η οποία πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον εξαιρέσει, τονίζοντας τη σημασία της συνέπειας σε τέτοιου βεληνεκούς παραγωγές.