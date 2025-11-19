Μαριάννα Τουμασάτου: “Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο”

Στον καναπέ του Happy Day κάθισε νωρίτερα σήμερα (19/11) η Μαριάννα Τουμασάτου, με αφορμή το νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”, στην οποία συμμετέχει. Πώς κατέληξε στο νοσοκομείο, έπειτα από καβγά που είχε με άλλη οδηγό στον δρόμο, και πώς θα αντιδρούσε στο ενδεχόμενο η κόρη της να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών της;

«Στο παρελθόν έχω παίξει ξύλο, έχω φτάσει νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Έπαιξα ξύλο. Η κοπέλα στο νοσοκομείο. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους», περιέγραψε η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά. Ωραία. Άμα είναι να την πάρει και είναι τόσο διακαής πόθος και κρέμεται η ζωή του από τη δική μου σειρά, ας την πάρει. Αν είναι δηλαδή να δώσω τόση χαρά δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι. Ε, παλιά άμα μου έλεγαν αυτό με την κουζίνα, πήγαινε και τα λοιπά με τα πιάτα, όλο αυτό είναι γνωστό. Και μετά λες, αυτουνού η κριτική είναι ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα. Εγώ, πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν που νομίζει ότι πρέπει να πλένω πιάτα;», σχολίασε.

«Η κόρη μου έρχεται στο θέατρο. Κατά περιόδους της έρχεται στο μυαλό η ιδέα να γίνει ηθοποιός, μετά πάει πίσω, ξανά έρχεται μπροστά. Τώρα θα δούμε. Επειδή ξέρει ο καθένας τα προβλήματα της δικής του δουλειάς, δεν θέλει το παιδί του να τα βιώσει, γιατί εκείνος θεωρεί ότι ότι τα κατάφερα και το παιδί όμως. Το παιδί να είναι ευτυχισμένο θέλω», παραδέχεται η Μαριάννα Τουμασάτου στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εάν είναι ευτυχισμένη, ας μην πάρει κανένα πτυχίο, ας πάρει 50, ας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι την κάνει να ξυπνάει το πρωί και να είναι καλά. Το να έχει ένα πτυχίο και να της έχει βγει η ψυχή, να έχει κατάθλιψη και αγωνίες και άγχη και να μουτζουρωθεί η ψυχή της όλη για να πάρει ένα ρημαδοπτυχίο, ας μην το πάρει. Δεν βαριέσαι. Θα το πάρει κάποιος άλλος που μπορεί να μην ταλαιπωρηθεί ή να το επιδιώκει, να το αγαπάει. Ας κάνει αυτό που αγαπάει, ό,τι κι αν είναι αυτό.

Αν το έχεις βαθιά μέσα σου, θα το κάνεις. Κι εμένα ό,τι και να μου έλεγες όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα με σταμάταγες. Ακόμα και αν μου έλεγες τα χειρότερα των χειροτέρων. Εκεί θα πήγαινα», καταλήγει η Μαριάννα Τουμασάτου.