Λάκης Γαβαλάς: Οι σχέσεις με την Άννα Βίσση και η μετά θάνατον επιθυμία του – “Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό”

Καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” την Τρίτη (21/10) βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, που φέτος τον βλέπουμε στην κριτική επιτροπή του GNTM, μίλησε μεταξύ άλλων για τον θάνατό του, αλλά απάντησε και για τις σχέσεις του με την Άννα Βίσση.

«Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου που έχει ξενοδοχείο εκεί, παίζοντας το τραγούδι “Ανεπανάληπτος” του Τόλη Βοσκόπουλου…

Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει. Να γίνει και να γλεντήσουν οι φίλοι μου. Να καλέσουν κόσμο και να γίνει το υπεργλέντι», είπε ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε για την Άννα Βίσση:

«Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά…».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11ο λεπτό:

