Τέμπη: “Δεν θα σωπάσουμε, θα ανατρέψουμε τη συγκάλυψη”, λέει ο Παύλος Ασλανίδης ενόψει της δίκης – Οι μαρτυρίες δύο κοριτσιών που επέζησαν

Τι είπαν ο Παύλος Ασλανίδης και δύο επιζήσασες από την τραγωδία των Τεμπών λίγο πριν της έναρξη της κύριας δίκης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Η έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Συνολικά 36 άτομα αναμένεται να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στον κεντρικό σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

«Οι δικές μας φωνές δεν θα σωπάσουν. Είμαστε ταγμένοι να μιλάμε πλέον και για αυτούς που δεν έχουν φωνή, που τους την αφαίρεσαν άδικα, με τον πιο βάναυσο τρόπο, να μιλάμε για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους που χάσαμε. Και για παιδιά που ζουν και ταξιδεύουν. Και για τα παιδιά που θα έρθουν».

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης για την υπόθεση.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 μίλησε χθες το βράδυ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική του ΑΠΘ, λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της δίκης, και τόνισε πως η στήριξη του κόσμου στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζήσαντες θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να υπάρξει δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

«Αυτό που θα δούμε τη Δευτέρα έξω από τα δικαστήρια στη Λάρισα θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι παγκόσμιο που θα τους συντρίψει», διεμήνυσε ο κ. Ασλανίδης.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών τόνισε πως είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας. «Η αμαξοστοιχία 62 ήταν γεμάτη ασφυκτικά από νέους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη θα ήταν η τελευταία τους διαδρομή», υπογράμμισε.

Ο Ασλανίδης εξαπέλυσε τα βέλη του κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, λέγοντας πως οι διαβεβαιώσεις του κ. Καραμανλή για ασφαλή τρένα μόλις λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία ήταν μια ψευδαίσθηση, αφού «όλα τα συστήματα ασφαλείας που μπορούσαν να αποτρέψουν τη τραγωδία ήταν εκτός λειτουργίας εκείνο το βράδυ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως χρησιμοποίησε τη δικαιοσύνη για τη «συγκάλυψη του εγκλήματος», υπογραμμίζοντας πως οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές επέτρεψαν την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση.

«Η νύχτα των Τεμπών είχε τελειώσει το χρονικό της συγκάλυψης είχε μόλις ξεκινήσει», τόνισε ο κ. Ασλανίδης λέγοντας πως η «πρώτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού δεν ήταν η δικαιοσύνη ή η διεύρυνση αιτιών αλλά η μετατροπή του χώρου σε ένα εργοτάξιο και έτσι χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία».

«Λίγο μετά την ολοκλήρωση των διασώσεων και της μεταφοράς των τραυματιών ο τόπος των συμβάντος έπαψε να είναι χώρο έρευνας και έγινε εργοτάξιο», πρόσθεσε λέγοντας πως μαζί με τα χώματα πετάχτηκαν και οστά των θυμάτων. «Η βιασύνη ήταν τέτοια που δεν υπήρχε χρόνος για σεβασμό», σχολίασε ο κ. Ασλανίδης.

Τόνισε ακόμα πως όλες οι ευθύνες για το «έγκλημα των Τεμπών κρύφτηκαν πίσω από τον σταθμάρχη» ενώ στάθηκε και στο γεγονός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση, λέγοντας πως ούτε γι’ αυτό δεν υπάρχουν απαντήσεις.

Ενόψει της έναρξης της δίκης ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 χαρακτήρισε ελλιπές το κατηγορητήριο αφού δεν περιλαμβάνει τον κ. Καραμανλή, τη φωτιά και τα απανθρακωμένα παιδιά και στάθηκε ξανά στη στήριξη του κόσμου για την απονομή δικαιοσύνης και διεμήνυσε πως “θα ανατρέψουμε τη συγκάλυψη, θα ξεσκεπάσουμε το κουκούλωμα”.

«Στα Τέμπη πέρασα την πόρτα της κολάσεως». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε να μιλά για την τραγωδία των Τεμπών η Ανυσία Λιούρη, υποψήφια διδάκτωρ του ΑΠΘ, επιζήσασα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Έκανε λόγο για «τρία χρόνια προσωπικού βασανιστηρίου» αναφερόμενη στο διάστημα μετά τη σύγκρουση των τρένων και τόνισε πως «το συλλογικό τραύμα των Τεμπών δεν έρχεται μόνο όταν σκέφτομαι τη λέξη τρένο. ανέρχεται συνέχεια. κάθε στιγμή της ημέρας είναι Τέμπη για μένα».

Η κα Λιούρη στάθηκε στο γεγονός πως τα άτομα που επέζησαν από την τραγωδία των Τεμπών είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν μετατραυματική διαταραχή καθώς βίωσαν πολεμικά συγκείμενα.

Κατηγόρησε το κράτος πως παρά τις αρχικές εξαγγελίες δεν παρείχε καμία φροντίδα στους επιζήσαντες της τραγωδίας και κατήγγειλε πως όταν υπέστη οξύ επεισόδιο ψυχικής υγείας, η ΕΛΑΣ που κλήθηκε στο σημείο από τη γειτονιά, την οδήγησε στο κρατητήριο και όχι σε κάποιο νοσοκομείο για την απαραίτητη φροντίδα. «Το κράτος με κακοποιεί ακόμη και σήμερα», είπε.

Ακόμη άσκησε κριτική στο ΑΠΘ λέγοντας πως έχει βάλει μια πινακίδα για τους 13 φοιτητές του πανεπιστημίου που χάθηκαν στα Τέμπη «η οποία γράφει ξερά πώς χάθηκαν αδόκητα στα Τέμπη». «Στα Τέμπη δεν έπεσε κεραυνός ή χιονοστιβάδα», τόνισε η ίδια.

«Είναι περίεργο να ξέρεις πως αν δεν κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή θα πεθάνεις». Αυτό τόνισε η Κατερίνα Αντωνοπούλου, φοιτήτρια του ΑΠΘ και επιζήσασα της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Η κα Αντωνοπούλου ανέφερε πως εκείνο το βράδυ γνώρισε την Αλυσία στην κόλαση και περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

«Δύσκολο να είσαι στην ομίχλη της απόλυτης άγνοιας […] Το ένστικτο της επιβίωσης σε κατακλύζει και το μόνο που σκέφτεσαι είναι το πώς θα ζήσεις. Κι έτσι πηδάς στο κενό», περιέγραψε.

«Οι ζωές μας καταστράφηκαν από συστηματική αμέλεια», υποστήριξε η κα Αντωνοπούλου λέγοντας πως «είμαι εδώ γιατί παλεύω για τα δικαιώματα μου γιατί φοβάμαι να μπω στα μέσα. Το κράτος είναι δολοφόνος».

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε και ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης ο οποίος έκανε λόγο για ελλιπές κατηγορητήριο ενόψει της έναρξης της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη. Όπως είπε, δεν περιλαμβάνεται ο κ. Καραμανλής, η εταιρεία που δεν προχωρούσε τις συμβάσεις στον σιδηρόδρομο ενώ οι διώξεις στη Hellenic Train διώκεται για πλημμελήματα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της ενώ καταφέρθηκε και κατά της Hellenic Train για το ότι τα υλικά των αμαξοστοιχιών δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Τη συζήτηση συντόνισε η καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ, Κωνσταντίνα Ριτσάτου. «Γονείς ξυπνούν ξέροντας ότι δεν θα αγκαλιάσουν ξανά τα παιδιά τους. Η τραγωδία των Τεμπων μας αφορά όλους και όλες. Όλοι μαζί μπορούμε να το αλλάξουμε», τόνισε αρχικά και καταφέρθηκε κατά της Πρυτανείας του ΑΠΘ λέγοντας πως τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη θεωρεί πως η τοποθέτηση μνημείου δεν πρέπει να γίνει μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια.

Έκανε λόγο για άθλια κίνηση από πλευράς πανεπιστημίου σχετικά με την αγριοκερασια και την ταμπέλα που αφιερώθηκαν στη μνήμη των φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ που σκοτώθηκαν στα Τέμπη.

«Ζητούμε ασφαλείς προσβάσιμες συγκοινωνίες για όλους. Να παλέψουμε για τη δικαίωση ή δύναμη μας είναι το μαζι στη δράση», τόνισε ακόμα η κα Ριτσάτου.