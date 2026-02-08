Αγωνία στον Έβρο για τις πλημμύρες – Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το όριο του συναγερμού
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σε τεχνητή εκτόνωση του τεράστιου όγκου νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, προχωρά ο δήμος Διδυμοτείχου στο νομό Έβρου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού καθώς αγγίζει ήδη τα 5.82 μέτρα ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 μ. Ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας προειδοποιεί για κίνδυνο να πλημμυρίσουν 5.000 στρέμματα.
Με ενδεχόμενο να σπάσουν τα αναχώματα οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι να μην μετακινούνται στις ιρλανδικές διαβάσεις και να προφυλάξουντα ζώα καθώς αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πέτρος Κωστόπουλος: Άναυδοι όλοι στον αέρα με την ατάκα του – “Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι”
- Τρεις στους πέντε εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα – Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο ΕΣΥ
- Μητσοτάκης: Τα κόμματα να προσέλθουν στον διάλογο για το Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς – Μηδενική ανοχή στους διακινητές μεταναστών