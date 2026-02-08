Αγωνία στον Έβρο για τις πλημμύρες – Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το όριο του συναγερμού

Σε τεχνητή εκτόνωση του τεράστιου όγκου νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, προχωρά ο δήμος Διδυμοτείχου στο νομό Έβρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού καθώς αγγίζει ήδη τα 5.82 μέτρα ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 μ. Ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας προειδοποιεί για κίνδυνο να πλημμυρίσουν 5.000 στρέμματα.

Με ενδεχόμενο να σπάσουν τα αναχώματα οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι να μην μετακινούνται στις ιρλανδικές διαβάσεις και να προφυλάξουντα ζώα καθώς αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες.