MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Αγωνία στον Έβρο για τις πλημμύρες – Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το όριο του συναγερμού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τεχνητή εκτόνωση του τεράστιου όγκου νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, προχωρά ο δήμος Διδυμοτείχου στο νομό Έβρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού καθώς αγγίζει ήδη τα 5.82 μέτρα ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 μ. Ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας προειδοποιεί για κίνδυνο να πλημμυρίσουν 5.000 στρέμματα.

Με ενδεχόμενο να σπάσουν τα αναχώματα οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι να μην μετακινούνται στις ιρλανδικές διαβάσεις και να προφυλάξουντα ζώα καθώς αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες.

Πλημμύρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 44 λεπτά πριν

Σαν σήμερα 45 χρόνια από την τραγωδία της “Θύρας 7” – Πώς έχασαν τη ζωή τους οι 19 φίλου του Ολυμπιακού

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Washington Post: Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας από Ιωάννινα: Σας καλώ να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στην ΕΡΤ

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μαρία Καλλιμάνη: Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά, ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε κανάλι, συνελήφθη 20χρονος που ομολόγησε