Ινδία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 29 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν όταν μια στοίβα κατασχεμένων εκρηκτικών εξερράγη σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσαν αστυνομικές πηγές, λίγες ημέρες μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί που σκότωσε οκτώ ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται αστυνομικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχoι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που εξέταζαν τα εκρηκτικά εκείνη την ώρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ναλίν Πραμπάτ, γενικός διευθυντής της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης και η έκταση των ζημιών διερευνώνται.

Υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε εμπλοκή μαχητών στο περιστατικό, ο Πραμπάτ είπε ότι οι εγκληματολογικές και χημικές εξετάσεις εκρηκτικών υλικών που είχαν ανακτηθεί προηγουμένως βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν σημειώθηκε «μια τυχαία έκρηξη» την Παρασκευή το βράδυ.

«Οποιαδήποτε άλλη εικασία σχετικά με την αιτία αυτού του περιστατικού είναι περιττή», είπε.

«Η αναγνώριση των σορών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κάποιοι έχουν καεί ολοσχερώς», δήλωσε μία από τις πηγές.

«Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που κάποια μέλη σωμάτων ανακτήθηκαν από κοντινά σπίτια, περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα».

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Η έκρηξη σημειώνεται τέσσερις ημέρες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Ινδία και Πακιστάν, δύο γείτονες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, διεξάγουν εδώ και δεκαετίες περιοδικούς πολέμους για την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, την οποία και οι δύο διεκδικούν πλήρως και ελέγχουν μόνο εν μέρει.