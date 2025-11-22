MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα έναν απολογισμό τουλάχιστον 7 νεκρών σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ (κεντρικά) και έναν νεκρό στη περιοχή της Νουσεϊράτ (κεντρικά).

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σχεδόν ταυτόχρονα εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωσε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

