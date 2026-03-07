Ο Ράσελ πήρε την πρώτη pole position του 2026 στη Formula 1

Ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε την πρώτη “pole position” για τη νέα σεζόν της Φόρμουλα Ένα… Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes «γύρισε» την πίστα στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης σε 1 λεπτό και 18.518 δευτερόλεπτα και κατέκτησε την πρώτη θέση στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (8/3, 06:00) γκραν πρι Αυστραλίας, με το οποίο «ανοίγει η αυλαία» της νέας σεζόν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Ράσελ θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Ιταλό «ομόσταυλό» του, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, με αποτέλεσμα η Mercedes να πανηγυρίσει το «1-2», ενώ στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Ιζάκ Ατζάρ με Red Bull και ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari. Ακριβώς πίσω τους θα βρίσκονται οι McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, με τον Αυστραλό να είναι ταχύτερος του Βρετανού παγκόσμιου πρωταθλητή κατά ένα δέκατο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, αποκλείστηκε στο πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών. Οκτώ λεπτά πριν το τέλος του Q1 και ενώ δεν είχε «γράψει» ακόμη επίδοση, ο Ολλανδός είχε έξοδο στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να καταλήξει στις μπαριέρες. Έτσι, βγήκε κόκκινη σημαία για να διακοπεί η διαδικασία και να απομακρυνθεί η «πληγωμένη» Red Bull, με τον Φερστάπεν να κατατάσσεται τελευταίος. Επίσης, ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο εντυπωσίασε με την πρόκρισή του στο τρίτο και τελευταίο μέρος των δοκιμαστικών, ωστόσο αντιμετώπισε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στον γύρο εισόδου του στα πιτ, με αποτέλεσμα να μην επιχειρήσει προσπάθεια στο Q3.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι της Αυστραλίας έχει ως εξής:

Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:18.518 Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:18.811 Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:19.303 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:19.327 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:19.380 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:19.475 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:19.478 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:19.994 Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 1:21.247 Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) –

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ