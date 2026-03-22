Σοκ στα Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στην πράξη αυτή διερευνώνται, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης.