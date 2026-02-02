Κ. Μακεδονία: Συνολικά 178 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας – Απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα

Σε συνολικά 178 περιστατικά κλήθηκε με επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτύπησε» χθες την Κεντρική Μακεδονία, με τις περισσότερες κλήσεις να προέρχονται από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πάρει μέρος σε πέντε αντλήσεις υδάτων, σε 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων, που «πέταξαν» από μπαλκόνια και ανοιχτούς χώρους, εγκυμονώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Επίσης, σε οκτώ περιπτώσεις απαιτήθηκε από τους πυροσβέστες να βοηθήσουν στη μεταφορά 29 ατόμων σε ασφαλή σημεία. Όλοι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχείλισης ρεμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα φαινόμενα σήμερα παρουσιάζουν ύφεση με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διεξάγεται ομαλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Νωρίς το πρωί, στο Καϊμακτσαλάν, στην Πέλλα, η θερμοκρασία ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου, στον Λαϊλιά Σερρών στους -4, στο Σέλι -2, όπως και στο Νευροκόπι της Δράμας. Τις τελευταίες ώρες σε αρκετά χιονοδρομικά έπεσαν περίπου 30 με 40 εκατοστά φρέσκο χιόνι, ενώ για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αντιολισθητικές αλυσίδες.