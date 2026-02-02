MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στο χιόνι – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφία: halkidikinews.gr
THESTIVAL TEAM

Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής το βράδυ της Κυριακής.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 09:30 που έφτασε στο σημείο.

Πυροσβέστες τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκιδική

