Χαλκιδική: Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στο χιόνι – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής το βράδυ της Κυριακής.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 09:30 που έφτασε στο σημείο.

Πυροσβέστες τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.