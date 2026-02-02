Χαλκιδική: Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στο χιόνι – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Φωτογραφία: halkidikinews.gr
THESTIVAL TEAM
Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής το βράδυ της Κυριακής.
Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 09:30 που έφτασε στο σημείο.
Πυροσβέστες τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 3 άτομα έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός τους σε χιονισμένο επαρχιακό δρόμο στην Δ.Ε. Αρναίας Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2026