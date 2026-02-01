MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου: Το ΙΧ που οδηγούσε κρεμόταν πάνω από ρέμα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου άνδρα, το αυτοκίνητο του οποίου έπεσε σε χαντάκι, στήθηκε σήμερα το απόγευμα σε περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Mega, ο οδηγός πέρασε σε βοηθητικό δρόμο στην οδό Παπανικολάου, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να κρέμεται στο χείλος του γκρεμού που κατάληξή του θα είχε ένα ρέμα.

Άμεσα έφτασε στο σημείο πυροσβεστική, που με σχοινιά ακινητοποίησε το όχημα και με σκάλα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Δείτε το βίντεο:

Θεσσαλονίκη

