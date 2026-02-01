Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαντάκι – Πυροσβεστική και εθελοντές απεγκλώβισαν τον οδηγό

Επιχείρηση απεγκλωβισμού για έναν ηλικιωμένο οδηγό στήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:30 στον δρόμο από Ρετζίκι για Ασβεστοχώρι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από το όχημα και την ανάσυρσή του από το χαντάκι χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής αλλά και εθελοντών.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.