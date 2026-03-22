Αμπελόκηποι: Γυναίκα στην προσπάθεια της να βρει πάρκινγκ πήρε παραμάζωμα 14 αυτοκίνητα και μηχανές – Δείτε βίντεο

Παραμάζωμα 14 αυτοκίνητα και μηχανές πήρε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Κυριακής στους Αμπελόκηπους στην προσπάθειά της να βρει μια θέση πάρκινγκ.

Όλα έγιναν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν διάφοροι ήχοι από τρακαρίσματα αναστάτωσαν τους κατοίκους σε περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ η γυναίκα που έψαχνε πάρκινγκ αποδείχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Δράστης του περιστατικού ήταν μια 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία η οποία προκάλεσε ζημιές σε 14 οχήματα στις οδούς Καλαμών, Τρικάλων, Κανδάνου.

Στην περιοχή όπως είναι φυσικό επικράτησε αναστάτωση, ενώ στην 40χρονη έγινε αλκοτέστ και όπως διαπιστώθηκε ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ με τη μέτρηση να δείχνει 0,78.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα έψαχνε να βρει θέση να παρκάρει το αυτοκίνητό της, αλλά τελικά την πλήρωσαν πολλά οχήματα.

Μιλώντας στο newsit.gr μάρτυρας περιγράφει τι αντίκρισε όταν βγήκε από το σπίτι της: «Γύρω στις 1.10 τα ξημερώματα ακούσαμε κάτι, κατεβήκαμε κάτω και είδαμε την κυρία να έχει καρφωθεί πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Απ’ ότι καταλάβαμε η κυρία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία».