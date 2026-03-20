MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Ρέθυμνο: Ξεχωριστή πρόταση γάμου στο πανεπιστήμιο – Πήγε για πτυχίο και έφυγε με… μονόπετρο

|
THESTIVAL TEAM

Μια ξεχωριστή πρόταση γάμου έγινε χθες, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο, μετά από την ορκωμοσία του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Σύμφωνα με το goodnet.gr, η Έλενα, που είναι πτυχιούχος του τμήματος από χθες, πέρα από τα πανό και τα λουλούδια που δέχτηκε από φίλους και συγγενείς για την επιτυχία της, δέχτηκε και πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Βασίλη.

Η χαρά της ημέρας ήταν έτσι διπλή για τους φίλους και τους συγγενείς της Έλενας, αφού η νεαρή δεν έφυγε μόνο με πτυχίο στο χέρι αλλά και με μονόπετρο.

Πρόταση γάμου Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

