Silver splitters: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες δηλώνουν πιο χαρούμενες μετά το διαζύγιο

Τα παραδείγματα των Melinda French Gates, MacKenzie Scott και πολλών ακόμη γυναικών δείχνουν μια νέα πραγματικότητα: για ένα εντυπωσιακό ποσοστό γυναικών μέσης ηλικίας, το διαζύγιο δεν αποτελεί το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά την αρχή ενός νέου – και συχνά πολύ πιο ευτυχισμένου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Survation, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 2.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 65 ετών (μεταξύ των οποίων και 220 διαζευγμένες), μία στις τρεις δηλώνει ότι είναι πιο χαρούμενη από ποτέ μετά τον χωρισμό. Οι συμμετέχουσες μιλούν για «ανακούφιση», «ενθουσιασμό» και για την αίσθηση ότι, επιτέλους, έχουν χώρο να εξελιχθούν στη γυναίκα που επιθυμούσαν πάντα να γίνουν.

Το φαινόμενο των «silver splitters»

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα ζευγάρια άνω των 45 αποφασίζουν να χωρίσουν. Μία τάση που έγινε ιδιαίτερα ορατή μέσα από πολυσυζητημένους χωρισμούς υψηλού προφίλ: ο Bill Gates έχει δηλώσει πως το τέλος του γάμου του ήταν το λάθος που μετανιώνει περισσότερο, ενώ η Melinda French Gates ανέφερε πως μετά τον χωρισμό της «είναι πραγματικά πολύ ευτυχισμένη». Αντίστοιχα, ο Jeff Bezos και η MacKenzie Scott χώρισαν έπειτα από δεκαετίες γάμου – και δεν είναι οι μόνοι.

Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά δισεκατομμυριούχους. Η έρευνα της Survation δείχνει πως πρόκειται για μια γενικότερη κοινωνική μετατόπιση.

Ανανέωση μετά το διαζύγιο

Πολλές γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη αισθάνονται ότι μετά το διαζύγιο ξεκινά μια ανανεωμένη περίοδος ζωής, με περισσότερη αυτονομία και προσωπική ελευθερία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν μία στις τρεις (31%) δήλωσε ότι αισθάνεται πιο χαρούμενη μετά το διαζύγιο, μιλώντας για «ανακούφιση», «ενθουσιασμό» και για μια αίσθηση ότι «μπαίνει στο επόμενο, καλύτερο μισό της ζωής».

Μια 55χρονη συμμετέχουσα, η Pat, περιέγραψε το διαζύγιό της ως «αναγέννηση»: «Η επιστροφή στον αληθινό μου εαυτό μετά το διαζύγιο υπήρξε μια απίθανη εμπειρία. Είμαι τώρα πολύ πιο χαρούμενη», ανέφερε.

Αντίστοιχα, η Jane, 62 ετών, σημείωσε: «Έχω γνωρίσει τόσους υπέροχους ανθρώπους και ζω μια ζωή που δεν θα είχα ποτέ αν έμενα παντρεμένη. Ανακάλυψα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή και ικανή απ’ όσο νόμιζα. Το διαζύγιο με έκανε καλύτερη».

Τι δείχνουν οι έρευνες για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα

Ενδιαφέρον έχει ότι, σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, οι άντρες συχνά βιώνουν το διαζύγιο με μεγαλύτερη δυσκολία: αισθήματα σύγχυσης, προδοσίας και συναισθηματικού κενού εμφανίζονται συχνότερα σε εκείνους, ενώ οι γυναίκες τείνουν να περιγράφουν συναισθήματα απελευθέρωσης και ανακούφισης.

Ο συμπεριφορικός επιστήμονας Paul Dolan, στο βιβλίο του Happy Ever After, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι ανύπαντρες και άτεκνες γυναίκες είναι συνήθως πιο χαρούμενες – και με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής – από τις παντρεμένες συνομηλίκες τους.

«Οι γυναίκες παίρνουν πλέον τον έλεγχο της ζωής τους»

Η Sandra Davis, συνέταιρος στο νομικό γραφείο Mishcon de Reya, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με διαζύγια, σχολίασε τα ευρήματα: «Η έρευνα δείχνει ότι το 2025, οι γυναίκες στη μέση ηλικία, οι οποίες αναμένεται να ζήσουν μέχρι τα τέλη των 80s ή και τα 90s, αναλαμβάνουν ενεργά τον έλεγχο του υπόλοιπου της ζωής τους».

