Breadcrumbing: Τι είναι και πώς να το αντιμετωπίσετε

Η λέξη “breadcrumbing” προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων bread (ψωμί) και crumbs (ψίχουλα) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συμπεριφορά των ανθρώπων (συνήθως ανδρών) που «ρίχνουν» ψίχουλα αγάπης και ενδιαφέροντος σε ένα άτομο, απλώς και μόνο για να κρατούν το ενδιαφέρον του αμείωτο όσο εκείνοι θέλουν. Στην ουσία το breadcrumbing χρησιμοποιούν άνθρωποι που θέλουν να κρατούν επικοινωνία, αλλά δεν θέλουν καμία παραπάνω δέσμευση.

«Το breadcrumbing είναι μια συμπεριφορά κατά την οποία ένα άτομο δίνει στο άλλο αρκετή ενέργεια, χρόνο και προσοχή, χρησιμοποιώντας όμορφα λόγια και στοιχεία που θυμίζουν ρομαντική σχέση, χωρίς να επιβεβαιώνει την υπάρξή της. Με λίγα λόγια, αφήνει το άλλο άτομο να περιμένει», σημειώνει η Dana McNeil, σύμβουλος γάμου και relationship expert. Μάλιστα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί εύκολα να συμπεριληφθεί στη λίστα με όλα εκείνα τα trends που αποτελούν ψυχολογική κακοποίηση, καθώς περιλαμβάνει το στοιχείο της χειραγώγησης.

Αν σκεφτείτε τις σχέσεις σας μέχρι τώρα ίσως αντιληφθείτε πως και εσείς έχετε πέσει θύματα του breadcrumbing. Δείτε παρακάτω μερικά ξεκάθαρα σημάδια της χειριστικής αυτής συμπεριφοράς:

Λέξεις και πράξεις δεν ταιριάζουν

Ο λαός λέει πως οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τα λόγια και μάλλον έχουν δίκιο. «Αν για παράδειγμα ο σύντροφός σας λέει πως σας θέλει και του αρέσει να είναι μαζί σας, αλλά δεν βρίσκει ποτέ χρόνο για να περάσετε μαζί ή δεν προγραμματίζει τίποτα κοινό, τότε τα λόγια δεν ταιριάζουν με τις πράξεις και εσείς πρέπει να πάρετε το μήνυμα», εξηγεί η Dana McNeil.

Η επικοινωνία είναι ασυνεπής

Ένα κλασικό δείγμα breadcrumbing είναι η ασυνέπεια στην επικοινωνία. Μπορεί τη μία στιγμή να μιλάτε διαρκώς και να υπάρχει ροή στα μηνύματα ή τα τηλεφωνήματα που ανταλλάσσετε και την άλλη να μένετε στο «διαβάστηκε».

«Τα άτομα που ασκούν breadcrumbing δίνουν αρκετά ώστε ο άλλος να πιστέψει πως ενδιαφέρονται, αλλά την επόμενη στιγμή ακολουθεί η απόλυτη σιωπή και εξαφάνιση. Όταν νιώσουν πως μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον σας, τότε αρχίζουν ξανά την επικοινωνία και την προσπάθεια να σας κερδίσουν και πάλι».

Τα σχέδια είναι πάντα ασταθή

Είναι σύνηθες όταν ένα άτομο ασκεί breadcrumbing τα σχέδια για ραντεβού είτε να μην υπάρχουν είτε να αναβάλλονται διαρκώς. Οι δικαιολογίες γίνονται από ρεαλιστικές μέχρι ευφάνταστες, αλλά θα υπάρξουν και η συνάντηση θα ακυρωθεί. «Αν ένας άνθρωπος θέλει πραγματικά να σας δει θα παραμείνει σταθερός στα σχέδιά σας ή κι αν τα ακυρώσει τη μία φορά θα είναι συνεπής την επόμενη».

Αν, όμως, περιλαμβάνουν σεξ τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος που κάνει breadcrumbing – o breadcrumber, όπως λέγεται- θελήσει να έχει μια πιο στενή επαφή μαζί σας ή καταλάβει ότι η συνάντησή σας θα περιλαμβάνει ερωτική επαφή, τότε το πιθανότερο είναι να πει «ναι» στο ραντεβού σας και να εμφανιστεί κανονικά. «Μετά τη συνάντηση που περιελάμβανε σεξουαλική επαφή, όμως, θα επανέλθουν στην ίδια απόμακρη και χειριστική συμπεριφορά», σημειώνει η ειδικός.

Κυριαρχεί η λύπη μετά τις συναντήσεις

Ένα συναίσθημα που κυριαρχεί μετά την επικοινωνία με ένα χειριστικό άτομο που ασκεί breadcrumbing, είναι αυτό της λύπης ή της απογοήτευσης. «Όσο μπορεί να φλερτάρουν μαζί σας, άλλο τόσο μπορεί και να σας μειώνουν. Μπορεί, για παράδειγμα, να σας λένε πως θα ήθελαν να δημιουργήσουν σοβαρό κάτι μαζί σας, αλλά θα ήταν καλύτερα αν συμπεριφερόσασταν με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να έχετε περισσότερο ενδιαφέρον. Το να είσαι όμως σε μία σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Αντίθετα, τα συναισθήματα πρέπει να είναι όμορφα και θετικά», τονίζει η ειδικός.

Το ενδιαφέρον δεν είναι ίδιο και από τις δύο πλευρές

Ναι, όταν εσείς νιώθετε περισσότερα και ο άλλος σας «γράφει» τότε μιλάμε για breadcrumbing. Μπορεί να νιώθετε πως φλερτάρουν και είναι γοητευτικοί, αλλά στην ουσία δεν κάνουν ερωτήσεις για να σας γνωρίσουν καλύτερα ή δεν μιλούν για τον εαυτό τους ανοιχτά. «Νιώθετε πως τους κυνηγάτε και πρέπει να κάνετε έρευνα για να μάθετε πράγματα για εκείνους ή για να καταλάβετε το πού βρίσκεται η σχέση σας ή το πού πρόκειται να βαδίσει».

Πώς να αντιμετωπίσετε το breadcrumbing

Αν πιστεύετε πως είστε θύμα του breadcrumbing, διαβάστε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε:

Θέστε Όρια

Τα υγιή και ξεκάθαρα όρια – όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται στη σχέση- αποτελεί μια πολύ καλή στρατηγική αντιμετώπισης του breadcrumbing. Αποφασίστε ποιες συμπεριφορές μπορείτε και θέλετε να ανεχτείτε και παραμείνετε σταθερές σε αυτό. Όταν προσπαθήσουν να τα ξεπεράσουν ή να επιστρέψουν «πουλώντας» σας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δεν θα καταφέρουν τίποτα.

Αγνοήστε τα μηνύματα

Ο μόνος τρόπος για να νικήσουν οι breadcrumbers είναι να σας σύρουν σε ένα τρελό παιχνίδι με πισωγυρίσματα. Ο καλύτερος τρόπος για να τους ξεφορτωθείτε είναι να αποκόψετε μια και καλή κάθε επικοινωνία μαζί τους. Αγνοήστε μηνύματα, διαγράψτε εφαρμογές και μπλοκάρετε κάθε τρόπο επικοινωνίας. Είναι δύσκολο, ειδικά αν είχατε αρχίσει να νιώθετε πράγματα, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρετε.

Μην το παίρνετε προσωπικά

Η επιβεβαίωση που έχουν ανάγκη οι breadcrumbers έρχεται μέσα από τον έλεγχο που ασκούν στα άλλα άτομα. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει καθόλου με εσάς, τον χαρακτήρα ή τις συνήθειές σας. Όλο αυτό γίνεται για να ενισχύσουν το εγώ τους και όχι για να φτιάξουν τη σχέση σας.

Πηγή: marieclaire.gr