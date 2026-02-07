Νατσιός: Εγώ ομοφυλόφιλους στα ψηφοδέλτια δεν θέλω, ας πάνε στον Κασσελάκη

Ο Δημήτρης Νατσιός και η Νίκη ήταν οι μεγάλες εκπλήξεις στις προηγούμενες εκλογές. Περνώντας κάτω από το ραντάρ όλων, η Νίκη μπήκε στη Βουλή. Οι αναλυτές είπαν τότε ότι το αποτέλεσμα οφειλόταν σε εκκλησίες και μοναστήρια, που έδωσαν «γραμμή».

«Αυτά είναι ψέματα» λέει σήμερα ο Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο protothema.gr και την «Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ. «Εμάς οι ψηφοφόροι μας είναι νέοι οικογενειάρχες. Οι θεοσεβούμενοι ηλικιωμένοι ψηφίζουν Μητσοτάκη, γιατί νομίζουν ότι έτσι έχουν το κεφάλι τους ήσυχο».

Ο κ. Νατσιός, πάντως, παραδέχεται ότι και για τον ίδιο η είσοδος στη Βουλή ήταν έκπληξη. Για αρκετό καιρό, λέει, ένιωθε και συμπεριφερόταν σαν πρωτάκι στο σχολείο. Τώρα όμως «ξεψάρωσε» και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη, ώστε να είναι η Νίκη και πάλι στη Βουλή. Απαντά στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, που δείχνουν τους ψηφοφόρους του να φλερτάρουν με το κόμμα Καρυστιανού, και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί της. «Καρφώνει», πάντως, τα κόμματα που της επιτίθενται, θυμίζοντας ότι μέχρι πριν λίγο καιρό την αποθέωναν.

Αναπτύσσει τη δική του θέση κατά των αμβλώσεων, λέγοντας ότι υπάρχει τρόπος να πειστούν όλες οι γυναίκες να μην φτάνουν ποτέ εκεί. Υπεραμύνεται των όσων έχει πει για την προέλευση του ανθρώπου και τη θεωρία του Δαρβίνου, λέγοντας ότι πιστεύει όσα υπαγορεύει ο Χριστιανισμός και δεν θεωρεί ότι προέρχεται από πίθηκο. Επιμένει ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν θέση στη Νίκη και συνιστά σε όσους θέλουν να πολιτευτούν, να απευθυνθούν στο κόμμα του κ. Κασσελάκη.

Ο κ. Νατσιός δηλώνει αντίθετος με τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας «όχι» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εξηγεί ακόμη γιατί στην επέτειο των Ιμίων μετέβη στην περιοχή και επιδίωξε να φτάσει και να αποβιβαστεί στο νησί. Αυτό δεν έγινε, γιατί στην περιοχή, όπως λέει, επικρατούσε μεγάλη κακοκαιρία.