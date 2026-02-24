Φλωρίδης για Τέμπη: “Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στην Ελλάδα, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό”

Για τις εκταφές των σορών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης το πρωί της Τρίτης, τονίζοντας ότι συνδρομή από το εξωτερικό θα χρειαστεί, «αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια».

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 κλήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις εκταφές, καθώς παρόλο που δόθηκε εντολή εκταφής ορισμένων σορών, η διαδικασία αναβλήθηκε έπειτα από εξώδικο που απέστειλαν συγγενείς.

Άναμεσα στους συγγενείς αυτούς είναι ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και η μητέρα της Μαρία Καρυστιανού, καθώς και οι γονείς της Φραντσέσκα Μπέζα, οι οποίοι ζητούν οι σοροί να σταλούν στο εξωτερικό και τα δείγματα να εξεταστούν από εργαστήρια εκτός Ελλάδας.

Όπως είπε ο υπουργός, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων, στην αρχή οι εννέα έκαναν αίτηση για εκταφή, με τους 48 να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια από τους αρχικούς εννέα, οι τέσσερις έκαναν αίτημα και αποσύρθηκαν. Η διαδικασία, όπως την εξήγησε ο κ. Φλωρίδης είναι ότι ορίζονται αρχικά ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. «Οι πέντε οικογένειες μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία», πρόσθεσε και ανέφερε ότι «οι ιατροδικαστές ορίζουν τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσεις».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η παραγγελία της Εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις», τονίζοντας ότι «η χώρα μας διαθέτει από τα καλύτερα εργαστήρια». Σχολίασε δε, ότι «εδώ 2,5-3 χρόνια ζούμε την προσπάθεια ορισμένων να αμφισβητείται διαρκώς η δικαιοσύνη. Αυτή η αμφισβήτηση κορυφώθηκε πέρυσι με εκείνη την απάτη των ξυλολίων».

Συνεχίζοντας ως προς τη διαδικασία της εκταφής, συμπλήρωσε ότι «οι ιατροδικαστές πραγματογνώμονες καθορίζουν τα εργαστήρια και εάν τα ελληνικά εργαστήρια που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα, τότε ζητείται η συνδρομή μέσα από την προστατευμένη δικαστική διαδικασία, από εργαστήρια του εξωτερικού», υπογραμμίζοντας όμως ότι «όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν εντός του δικαστικού πλαισίου που επιβάλλουν οι νόμοι».

«Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες»

Ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε επιπλέον ότι ως κυβέρνηση «κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουμε τη Δικαιοσύνη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο έργο, με νομοθετικές ρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι ανακριτές».

Και πρόσθεσε: «Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες, πέρυσι τέτοιο καιρό κορυφωνόταν μία συνωμοσία πάνω σε ένα τεράστιο ψέμα, που έβγαλε εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο. Το ψέμα διακινήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, κόντεψε η χώρα να τιναχτεί στον αέρα, πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα».

Υπογραμμίζοντας: «Να αποδοθεί Δικαιοσύνη εκεί που αποδίδεται. Πώς λυτρώνεται μια τραγωδία όπως αυτή; Μέσα στον χωρο της Δικαιοσύνης. Εκεί αποδίδεται η Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, ούτε σε ένα πνεύμα συγκρουσιακό».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα να αναφερθεί και στην απεργία του Πάνου Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από πολύ συγκεκριμένους δικηγόρους και συγκεκριμένα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για να μην μπορέσει να κλείσει η ανάκριση», και υποστήριξε: «Ή να ξανανοίξει η ανάκριση και να μην κλείσει ποτέ. Αν συνεχιζόταν η ανάκριση, θα μπορούσε να γίνει η εκμετάλλευση με επιλεκτικά στοιχεία ή με διαστρέβλωσή τους».