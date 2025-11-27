MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μύκονος: Έπιασαν δυο καλαμάρια γίγαντες μήκους ενός μέτρου το καθένα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δύο μεγάλα καλαμάρια, βάρους 17 κιλών το καθένα, έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού της Μυκόνου.

Μάλιστα, ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βουτήξει στην θάλασσα και να τα πιάσει με τα χέρια σύμφωνα με το mykonoslive.tv.

Τα δύο γιγάντια μαλάκια, μήκους ενός μέτρου το καθένα, κατέληξαν στο γνωστό εστιατόριο της περιοχής Apaggio όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, Λευτέρη Σικινιώτη, θα γίνουν είτε καρπάτσιο είτε γεμιστά με το γέμισμά του να απαιτεί 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι! 

Πηγή: mykonoslive.tv

Μύκονος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κολυμπάνε στα λούσα και το χρήμα, αλλά η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Λευτέρης Λαζάρου: Δεν μπορείς να λες ότι είσαι σεφ στα 27 σου, τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ευρωπαϊκή Ένωση: “Μπλόκο” στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το ευρωκοινοβούλιο

ΔΙΕΘΝΗ 57 λεπτά πριν

Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη στην Αυστραλία – Ένας ακόμα σοβαρά τραυματίας από την επίθεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης