Μύκονος: Έπιασαν δυο καλαμάρια γίγαντες μήκους ενός μέτρου το καθένα – Δείτε βίντεο

Δύο μεγάλα καλαμάρια, βάρους 17 κιλών το καθένα, έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού της Μυκόνου.

Μάλιστα, ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βουτήξει στην θάλασσα και να τα πιάσει με τα χέρια σύμφωνα με το mykonoslive.tv.

Τα δύο γιγάντια μαλάκια, μήκους ενός μέτρου το καθένα, κατέληξαν στο γνωστό εστιατόριο της περιοχής Apaggio όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, Λευτέρη Σικινιώτη, θα γίνουν είτε καρπάτσιο είτε γεμιστά με το γέμισμά του να απαιτεί 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι!

