ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λέκκας για τον σεισμό στα Ιωάννινα: “Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες, Κυριακή (8/3) στα Ιωάννινα και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν μίλησε το πρωί της Δευτέρας (9/3) ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.

«Καταλήγουμε στο ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Έχουμε όμως ένα σμήνος σεισμών. Έχουμε να κάνουμε με δεκάδες σεισμούς μέσα σε λίγες ημέρες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». «Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν που να ξεπροβάλλει από τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι είναι με μέγεθος τρία έως τέσσερα (Ρίχτερ). Είναι σεισμοί που εκτονώνουν την κατάσταση έχουμε όμως να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον» συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας: «Είχαμε περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Ιωαννίνων».

«Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα θα είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους» είπε και συμπλήρωσε: «Έχουμε παραδώσει στον δήμο ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντισεισμικής θωράκισης».

Ευθύμιος Λέκκας Ιωάννινα Σεισμός

