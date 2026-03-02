Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φέρνει αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και προϊόντα – “Οι καταναλωτές να περιμένουν αυξήσεις”

Ανησυχία για αυξήσεις σε καύσιμα και προϊόντα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή φλέγεται και η πρώτη επίπτωση που σημειώνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ενώ σε λίγο θα υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις και σε μια σειρά προϊόντων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, κ. Θέμης Κιουρτζής μιλώντας στο thestival.gr ξεκαθάρισε ότι «οι καταναλωτές να περιμένουν αύξηση στις τιμές των καυσίμων» προσθέτοντας ότι «ήδη έχει αυξηθεί η τιμή του βαρελιού Μπρέντ στα 77 ευρώ το βαρέλι».

Οι καταναλωτές θα δουν τις αυξήσεις στις αντλίες των καυσίμων τις επόμενες ημέρες ανέφερε από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, Αλέξανδρος Μελίδης τονίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός καθώς οι τιμές θα ισορροπήσουν στη συνέχεια.

Σήμερα όπως είπε στο thestival.gr ο μέσος όρος τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 1,75 ευρώ. «Έχει ανέβει ούτως ή άλλως η τιμή, δηλαδή μεγάλο μέρος της αύξησης που περιμένουμε έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες αφού η τιμή του Μπρέντ ήταν ανοδική εδώ και περίπου δέκα ημέρες. Θα γίνει ένα ξέσπασμα σήμερα, αλλά φαντάζομαι θα επανέλθει τις προσεχείς ημέρες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό, θέλει ψυχραιμία» τόνισε ο κ. Μελίδης.

Οι αυξήσεις και ο ρόλος των ολιγοπωλίων

Ως πάγιο φαινόμενο αυξήσεων στην ενέργεια και σε άλλα προϊόντα χαρακτήρισε την άνοδο τιμών σε καύσιμα και άλλα αγαθά που θα προκύψουν λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής Οικονομικών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

«Κάθε φορά που υπάρχει πόλεμος ή στρατιωτική σύγκρουση και επιδείνωση της μετακίνησης των μεταφορών ενέργειας και των λοιπών προϊόντων αυτό προφανώς περνάει σε υψηλότερο κόστος. Αφενός σε υψηλότερο μεταφορικό κόστος, αφετέρου σε υψηλότερο κόστος ασφάλισης των μεταφορών και κατά τρίτον σε υψηλότερο κόστος ενέργειας. Αυτές οι τρεις άμεσες επιπτώσεις δημιουργούν εντέλει πληθωριστικές πιέσεις» τόνισε στο thestival.gr ο κ. Ζαρωτιάδης προσθέτοντας παράλληλα ότι την όλη κατάσταση εκμεταλλεύονται τα ολιγοπώλια εκτινάσσοντας τις τιμές των αγαθών.

«Η τελική επίπτωση πάντα στις τιμές που αντιμετωπίζει το καταναλωτικό κοινό δεν είναι μόνο λόγω αυτών των πρωτογενών αυξήσεων στο κόστος αλλά είναι λόγω του γεγονότος ότι τα κάθε λογής ολιγοπώλια βρίσκουν ευκαιρία να προεξοφλήσουν αυτές τις αυξήσεις κι επίσης βρίσκουν και ευκαιρία στην βάση αυτών των αυξήσεων να κερδοσκοπήσουν, να «τσιμπήσουν» παραπάνω τις τιμές» είπε ο καθηγητής του ΑΠΘ προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό εμφανίζονται οι αυξήσεις πιο νωρίς από ότι θα έπρεπε και πιο ισχυρές από ότι οι αρχικές αυξήσεις στο κόστος.

«Οι πραγματικές αυξήσεις στο μεταφορικό κόστος, το ασφαλιστικό, το ενεργειακό, μεταφράζονται σε πολλαπλάσιες και σε πιο γρήγορες αυξήσεις στα τελικά προϊόντα λόγω της παρέμβασης των ολιγοπωλίων» επεσήμανε ο κ. Ζαρωτιάδης.