MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πτώση άνω του 3%

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα χρηματιστήρια υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός και το πετρέλαιο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί σε ποσοστό 5,10%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,16 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Η Αθηνά Αηδονά στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χ. Θεοχάρης: Τα σχέδια για την απομάκρυνση των Ελλήνων είναι έτοιμα όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκκένωση

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Μαρία Καρυστιανού: Είναι σκανδαλώδες αν αφαιρέθηκε από τη λίστα των ομιλητών

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ – Νέος συναγερμός για πυραύλους από το Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 34χρονος που χτυπούσε τη σύντροφό του με σίδερα και ξύλο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη για Κατερίνα Καινούργιου: “Ξεπέρασα το όριο και της έχω ζητήσει συγγνώμη”