Κρίση στη Μέση Ανατολή: Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πτώση άνω του 3%

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα χρηματιστήρια υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός και το πετρέλαιο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί σε ποσοστό 5,10%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,16 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ