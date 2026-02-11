Θανάσης Κατερινόπουλος: “Βαφτίστηκα” και τρομοκράτης, έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/02) και μίλησε για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία του.

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, θυμήθηκε δημοσιεύματα και συμπεριφορές που τον ενόχλησαν στο πέρασμα του χρόνου. Πλέον είναι σχολιαστής εκπομπών και έχει καταφέρει να κερδίσει μια σταθερή θέση δίπλα στον Πέτρο Κουσουλό.

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος δήλωσε αρχικά στο «The 2night Show» πως: «Μεγάλωσα στο Αγρίνιο σε αγροτική οικογένεια. Ήθελα να σπουδάσω αλλά ήταν δύσκολο λόγω οικονομικής ανέχειας. Κατέληξα στην Αστυνομία για να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία. Διάβαζα όμως, η Νομική ήταν κάτι που μου πήγαινε. Όταν έμπλεξα στην Αστυνομία για να κάνω τη θητεία μου, είχα γραφτεί σε μια ιδιωτική σχολή ψυχολογίας, τότε, γιατί δεν υπήρχε στο Πανεπιστήμιο. Πήγα έξι μήνες αλλά μου έδωσαν μετάθεση και έφυγα από την Αθήνα για Ραφήνα. Δεν ήταν δυνατό να την τελειώσω, δεν την τελείωσα ποτέ».

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Κατερινόπουλος επεσήμανε ότι: «Ανήκω στην πρώτη ομάδας διαπραγματευτών της Ελληνική Αστυνομία που δημιουργήθηκε μετά την υπόθεση του Σορίν Ματέι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε η γνώση, κανένας αξιωματικός δεν ήξερε τι θα πει διαπραγμάτευση. Δυστυχώς στην χώρα μας πάντα ακολουθούμε και δεν προηγούμαστε ποτέ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπήρχαν μυαλά και δεν είπαν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα. Ήταν πώς το έβλεπαν οι ηγεσίες. Για παράδειγμα όλοι ξέραμε ότι έρχεται το ηλεκτρονικό έγκλημα. Μέχρι το 2001 η Αστυνομία είχε ένα γραφείο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πόσο μάλλον για τους διαπραγματευτές».

Προσέθεσε, μάλιστα πως: «Τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε, όταν γυρίσαμε μας δουλεύανε. Θυμάμαι σε μια διαπραγμάτευση που κάποιος επιχειρούσε να αυτοκτονήσει, καθαρίσαμε. Μας κορόιδευαν οι συνάδελφοί μας. Εκεί που μας αποθέωσαν ήταν στις 15 Δεκεμβρίου 2004, με τη λεωφορειοπειρατεία στον Γέρακα, με τους 37 ομήρους από δύο Αλβανούς. Εκεί είχα την τύχη μαζί με άλλους δύο συναδέλφους, διαπραγματευτές να ξεκινήσουμε 9 το πρωί και να τελειώσουμε στις 3 τη νύχτα. Τους βγάλαμε όλους και στο τέλος αναγκάσαμε και παραδόθηκαν και οι δράστες. Την επόμενη μέρα μας αποθέωσαν όλοι. Τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες».

Στη συνέχεια, ο ειδικός σχολιαστής εκπομπών σημείωσε ότι: «Στην Αντιτρομοκρατική είχαμε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό και στο FBI. Μέχρι να έρθει η επιτυχία με τη 17 Νοέμβρη, οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας, μας θεωρούσαν πράκτορες των Αμερικάνων, επειδή πηγαίναμε και εκπαιδευόμασταν εκεί. Δεν ισχύει, εμείς εκπαιδευόμασταν στο FBI και όχι στην CIA. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ μπροστά, κάθε φορά που γύριζα στην Ελλάδα έλεγα: “Που πάω;”. Δεν είναι τόσο τα μηχανήματα όσο η εκπαίδευση και η εξειδίκευση. Εκεί κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά που έχει μάθει. Εδώ ένας Αξιωματικός μπορεί να κάνει τη δουλειά 4-5 ατόμων».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Το 2007 είχαμε αλλαγή της Κυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή είχε γίνει φύλλο και φτερό. Μετά από τρεις μήνες μπουμπούνισαν την Αμερικάνικη Πρεσβεία. δικαιώθηκα αν και δεν ήθελα να δικαιωθώ. Έγιναν πολλά και 5 Μαΐου υπέβαλλα την παραίτησή μου. Είχα ζητήσει μετάθεση και δεν με έδιωχναν και τους είπα ότι παραιτούμαι για να φύγω από το Σώμα. Μετά από δύο μέρες, είδα ένα δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο: “Πρωτοκλασάτος συνδικαλιστής αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής, που δεν δούλεψε ποτέ, υπέβαλε την παραίτησή του και είναι αυτός που ευθύνεται για την επίθεση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, βαφτίστηκα και τρομοκράτης”».

«Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Συνειδητή η επιλογή ότι παραιτήθηκα αλλά όταν 13-14 χρόνια σε αυτή την Υπηρεσία σε έχει χάσει το σπίτι σου, έχεις ζήσει τα πάντα, λοιδορίες συναδέλφων, ξενύχτια, εκρήξεις, δολοφονίες, τραυματισμούς και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε, δεν μπορούν στο τέλος να σου λένε ότι είσαι και υπεύθυνος επειδή έγινε το χτύπημα εκεί. Αυτό ήταν μια πίκρα» τόνισε ο ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία.

Όσον αφορά την τηλεόραση, ανέφερε πως: «Το 2015 μου πρότεινε η Αγγελική Νικολούλη να εμφανιστώ στην εκπομπή της στη συνέχεια στα ξαφνικά προέκυψε ένα τηλέφωνο από τη Μάρα Ζαχαρέα και μου είπε ότι με θέλει να πηγαίνω σαν σχολιαστής στο δελτίο ειδήσεων. Πήγα για δύο χρόνια εκεί, μετά προέκυψε η Ζήνα Κουτσελίνη, πήγαινα και στην Νικολούλη, μέχρι που έκατσε η υπόθεση με τον Πέτρο Κουσουλό. Συγγενέψαμε, είμαστε σε άλλο επίπεδο».

«Η τηλεόραση έχει δύναμη εξουσίας πολύ μεγαλύτερη από την αστυνομία, αλλά όσο εύκολα μπορεί να σε ανεβάσει μπορεί πιο εύκολα να σε γκρεμοτσακίσει. Για αυτό η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά, να μπορείς να κάνεις κοντρόλ. Μου έχει τύχει παρελθόν να λοιδορηθώ, γιατί άλλο ήθελα να πω και πήραν ένα απόσπασμα που αλλοίωνε όλο αυτό που είχα πει και φάνηκα σαν να είμαι μισογύνης, ενώ δεν ήταν έτσι», είπε καταληκτικά ο Θανάσης Κατερινόπουλος.