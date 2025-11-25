Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη – Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα

Δημόσια τοποθετήθηκε η Μίνα Αρναούτη, μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη λάθος διατύπωση δημοσιογράφου ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά». . Εκείνη και η Φρόσω Κυριακού ήταν οι δύο γυναίκες που είχαν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή το μοιραίο βράδυ.

Το όνομα του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έπειτα από τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων, με τη Μίνα Αρναούτη να κάνει μια ανάρτηση για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτική εκπομπή.

Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από την εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ΕΛΑΦΡΑ!Βρεθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή κ κινδύνεψα να πεθάνω.ΟΛΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο. November 25, 2025

Η ίδια εξέφρασε την οργή της για μια δήλωση που έκανε ο παρουσιαστής πως η ίδια «είχε τραυματιστεί ελαφρά», την ημέρα του τροχαίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, πέρασε 17 χειρουργεία, πνευμονική εμβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Τόνισε μάλιστα, πως όλα λέγονται για την τηλεθέαση και πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στον άνθρωπο.

«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτησή της, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,– παρουσιάζεται το όνομά της και η υπόθεσή της από συγκεκριμένες εκπομπές. Η ίδια κάνει λόγο για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης» και επισημαίνει ότι, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει ανακριβή και συκοφαντικά ρεπορτάζ που, όπως τονίζει, προσβάλλουν την προσωπικότητά της.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, “μαρτυρίες” που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤΙ δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να “χτίζουν” ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι’ αυτό, συκοφαντώντας με με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!».