Σπύρος Μαρτίκας: Έχω δεχθεί επώνυμες απειλές – Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου

Για περισσότερες από έξι ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο Σπύρος Μαρτίκας, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του κυκλώματος που φέρεται να έχει αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ίδιο και άλλα θύματα.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Μαρτίκας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην ανακριτική αίθουσα, αλλά και τις απειλές που όπως υποστηρίζει έχει δεχθεί λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση.

«Στραγγίξαμε αλήθειες και τα πάντα στον ανακριτή. Μετά από 6,5 ώρες, όλη η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη, με πλήρη στοιχεία και λεπτομέρειες. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν απειλούμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα μπροστά σε αυτή την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ζήτησε να ελεγχθεί αποκλειστικά ο ίδιος για την προέλευση των χρημάτων του, ώστε τα υπόλοιπα θύματα να μην τρομοκρατηθούν. «Η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να μετατρέψει τα θύματα σε θύτες. Δεν θα περάσει. Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, όσο και αν έχω απειληθεί», τόνισε.

Ο Μαρτίκας σημείωσε πως στόχος του είναι «να βγει στο φως η αλήθεια και να σωθεί κόσμος από αυτή την απάτη», υποστηρίζοντας ότι τα θύματα είναι πάρα πολλά. «Κατέθεσα για να αποδείξω την καθαρότητα των χρημάτων μου», ανέφερε.

Επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Βρισηίδα Ανδριώτου, σημειώνοντας ότι εκείνη δεν έχει δεχθεί απειλές. «Εγώ δέχθηκα επώνυμες απειλές ότι, αν μιλήσω, θα έχω σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και με τη ζωή μου. Ας το αφήσουμε εδώ», κατέληξε.