Σοφία Παυλίδου: Την τρυφερότητα που δεν πήρα από το σπίτι μου τη βρήκα τελικά σε έναν σκύλο

Στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε νωρίτερα σήμερα (4/4) η Σοφία Παυλίδου. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή το θέμα για την φροντίδα των κατοικίδιων, εξομολογήθηκε το συναισθηματικό κενό που της κάλυψε η απόκτηση του σκύλου της.

«Ο φόβος μου δεν με άφηνε να ζω κοντά στα ζώα, γιατί η μητέρα μου φοβόταν τα ζώα για τους δικούς της λόγους, δεν ήθελε ζώο μέσα στο σπίτι και το 1980 που μεγάλωσα εγώ, υπήρχαν τα αδέσποτα τα οποία ήταν αγριεμένα, με την έννοια ότι προσπαθούσαν να βρουν το φαγητό τους και τα διώχναμε όλοι, ήταν και μεγαλόσωμα.

Οπότε ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Όταν έπαιζα, σκεφτόμουν πώς θα επιστρέψω στο σπίτι, αν πετύχω τα σκυλιά. Έκανα ολόκληρα σενάρια να αλλάξω δρόμο για το πώς θα φτάσω στο σπίτι. Τα φοβόμουν πάρα πολύ», παραδέχεται η Σοφία Παυλίδου.

«Όταν έμεινα μόνη μου, ο τότε σύντροφός μου είχε ένα σκυλάκι και άρχισα να εξοικειώνομαι. Πήγαινα σπίτι του και παίζαμε, περνούσαμε χρόνο μαζί πάρα πολύ ωραία και συνειδητοποίησα ότι αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς μου ότι φοβάμαι τα σκυλιά, δεν ήταν καθόλου αληθινό. Δεν είχα επαφή με τα ζώα. Οπότε άρχισα να βλέπω τι ωραία συντροφιά είναι το σκυλί και πήρα δύο λοιπόν», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Είδα πόσο ωραίο είναι να έχω πια μία σχέση τρυφερότητας και αγάπης. Στο σπίτι μου δεν μου έδιναν αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη. Τη βρήκα από ένα σκυλί, από ένα κατοικίδιο. Δημιούργησαν, λοιπόν, αυτή την πολύ ωραία σχέση και την πέρασα και στα παιδιά μου. Όταν γεννήθηκαν είχα ήδη σκυλάκι», αφηγείται η Σοφία Παυλίδου στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.