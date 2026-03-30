Ο Γιώργος Θεοφάνους βούρκωσε για την Μαρινέλλα: Αν ήταν εδώ θα μου έλεγε “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”

Στον τρόπο με τον οποίο η Μαρινέλλα θα επιθυμούσε να αντιμετωπίσει ο Γιώργος Θεοφάνους το πένθος για την απώλειά της, αναφέρθηκε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι θα τον ενθάρρυνε να σταθεί δυνατός.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, ο συνθέτης περιέγραψε τη σχέση που διατηρούσε με τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών.

Όπως σημείωσε, η είδηση του θανάτου της τον βρήκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε ταξιδέψει για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παρά τη συγκίνησή του, ανέφερε ότι θυμήθηκε μερικά λόγια της ίδιας, τα οποία τον βοήθησαν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εμφάνισής του.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Θεοφάνους δήλωσε: «Το σκεφτόμουν χθες που ήμουν στην Κωνσταντινούπολη είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς, τα 1.400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Λίγο πριν παίξουμε στη συναυλία για τους Έλληνες, ήταν πολύ περίεργη στιγμή. Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μου έλεγε ότι σκέφτηκα χθες το βράδυ, ό,τι “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Θυμάμαι μία φορά παίζαμε πριν χρόνια μαζί και γυρνάω και της λέω “πού πάμε, τι κάνουμε; Είσαι με 40 πυρετό” και μου λέει “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”».

