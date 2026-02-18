MENOY

LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη: Ο μπαμπάς μου έφυγε στην ίδια ηλικία από τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον πόνο μου

THESTIVAL TEAM

Οι αναρτήσεις της Μίνας Αρναούτη για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η Μίνα Αρναούτη, η οποία ήταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ του τροχαίου στο αυτοκίνητό του, ανέβασε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο έγραψε για τον τραγουδιστή: «10 χρόνια χωρίς εσένα».

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο όπου ο Παντελής Παντελίδης τραγουδούσε στα μπουζούκια.

Στην τρίτη ανάρτηση η Μίνα Αρναούτη μίλησε και για τον χαμό του πατέρα της από τροχαίο: «Ο Παντελής και ο μπαμπάς μου έφυγαν στην ίδια ηλικία από τον ίδιο ακριβώς λόγο και από το ίδιο τραύμα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό. Πάντα θυμάμαι και τους δύο», έγραψε.

