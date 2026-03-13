MENOY

Κλαυδία: Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας, θεωρώ ότι ταιριάζει στη Eurovision

THESTIVAL TEAM

Η Κλαυδία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για την εμπειρία της από τη Eurovision, αλλά και για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε με συγκίνηση τη δική της συμμετοχή στον διαγωνισμό, τονίζοντας πόσο έντονα έχει χαραχτεί στη μνήμη της. «Τραγουδάνε τ’ αστερομάτα και αναβιώνω όλη αυτή την ανάμνησή μου τη Eurovision, η οποία για μένα είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη στήριξη και την αγάπη που μου έστελνε ο κόσμος στα μηνύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η πρώτη της απόπειρα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό έγινε το 2023. «Είχα καταθέσει για πρώτη φορά το ’23 για Eurovision. Δεν περίμενα ότι το ’25 τελικά θα έρθει η στιγμή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε ο ρόλος μου και δεν είχα καθόλου άγχος», ανέφερε.

Η Κλαυδία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή. «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του», είπε, εκτιμώντας ότι το τραγούδι έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, επίσης, σε συμμετοχές που της αρέσουν φέτος, ξεχωρίζοντας την Κύπρο με το «Jalla» της Αντιγόνη, αλλά και τη Δανία και την Αλβανία.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τη δούμε και σε τηλεοπτικό ρόλο στο μέλλον. «Θα μπορούσε να συμβεί, γιατί όχι; Αν ήταν κάτι που να σχετίζεται με τη μουσική», σημείωσε.

