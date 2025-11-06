Κίλι Σφακιανάκη: Η επιθυμία να αποτεφρωθεί, το σημείωμα και τα τραγούδια που θα ακουστούν στο τελευταίο “αντίο”

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καύση της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια μετά από πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρή ασθένεια.

Στο Πρωινό, η Χριστίνα Βουδούρη αποκάλυψε πως η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει σημείωμα στα παιδιά της, πως επιθυμούσε να αποτεφρωθεί. Μάλιστα, η ίδια ήθελε να παίξουν και κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, στο τελευταίο αντίο από τους δικούς της ανθρώπους.

«Θα πάει στο Αποτεφρωτήριο κατευθείαν και θα μείνει στην αίθουσα αναμονής. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο. Έχει γίνει απευθείας η συνεννόηση με τον πιανίστα στο Αποτεφρωτήριο. Εγώ μιλάω με τα παιδιά, γνωρίζω τα παιδιά της. Ήταν 5 χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει», ανέφερε υπάλληλος του γραφείου τελετών.