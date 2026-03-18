Η Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα – Μπήκα στο ξενοδοχείο με το πόδι μου κομμάτια

Η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογείται για το πώς γλίτωσε από τα πυρά όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης

Στο Youtube βγήκε σήμερα κανονικά η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από προχθές, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο teaser στο οποίο η ίδια έκανε λόγο για έντονη κακοποίηση που είχε υποστεί από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε επίσης και για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, κατά την οποία τραυματίστηκε και η ίδια.

«Κατ’ αρχάς, έζησα! Έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πως σώθηκε καθώς την άρπαξαν από το χέρι και την έβαλαν στο ξενοδοχείο: «Έζησα και για να το πω πολύ απλά και να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που έχουμε βιώσει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και είναι πάντα δίπλα μας, εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, εμένα κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω, μπήκα μέσα και όταν μπήκα μέσα κατέρρευσα. Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ. Μετά βέβαια ήμουν σε σοκ. Δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο από το πόσο σκληρά, ξαφνικά και βίαια έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Εμένα αυτό με είχε σοκάρει τότε περισσότερο από όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε. Και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», είπε.

Αμέσως μετά, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως χάρη στον πνευματικό που της σύστηκε η Πέγκυ Ζήνα σώθηκε και βγήκε από το σκοτάδι: «Τότε, με παίρνει τηλέφωνο η Πέγκυ Ζήνα, δεν θα το ξεχάσω. Της χρωστάω πάρα πολλά. Μπορεί να μην μιλάμε τα τελευταία χρόνια αλλά πάντα θα λέω και για τα λόγια της αλλά και πόσο με βοήθησε, γιατί με έστειλε στον πνευματικό της, στον Γέροντα Νεκτάριο, ο οποίος μαζί με τη μοναχή που ήταν εκεί, με πήραν στην αγκαλιά τους και με έσωσαν στην κυριολεξία. Με έβγαλαν από το σκοτάδι. Επί μήνες μιλούσα καθημερινά μαζί τους, πήγαινα στο μοναστήρι, ήταν η οικογένειά μου πια. Θεωρώ ότι αν δεν με είχε φέρει σε επαφή η Πέγκυ τότε, δεν ξέρω πώς θα ήμουν ψυχολογικά. Επειδή πιστεύω βαθιά, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “Θεέ μου βοήθησέ με, εξήγησέ μου τι συμβαίνει”. Δεν ήθελα ούτε βοήθεια από ψυχολόγο ούτε τίποτα. Πάντα πίστευα. Και με βοήθησε ο Θεός», δήλωσε.