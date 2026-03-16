Αγγελική Ηλιάδη: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα, σωματικά και ψυχολογικά – Υπήρχαν απειλές και δεν έφυγα

Συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα στο Unblock παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά την κακοποίηση που είχε δεχτεί από τον Μπάμπη Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το παιδί μου ήταν μικρό», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη είπε στη συνέχεια: «Ήταν για μένα πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ψυχολογικά. Είχα απαγόρευση στο να βλέπω την οικογένειά μου. Είχα βιώσει πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω. Κακοποιήθηκα και σωματικά και ψυχολογικά.

Ο τρόπος που έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτό που έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει… Και νοσοκομεία…

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά και μου ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για ένα κορίτσι 24 ετών και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Δεν μίλησα, γιατί φοβήθηκα μη μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές!».