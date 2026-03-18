Ο Δήμος Θερμαϊκού προσέφυγε στο ΣτΕ και ζητά την ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΝ για αμμοληψία στο Ακρωτήριο της Επανομής

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δήμος Θερμαϊκού ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία -όπως λέει η Δημοτική Αρχή- εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και προβλέπει “την απόληψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους υλικού από δύο θαλάσσιες περιοχές στο Ακρωτήριο της Επανομής, εμβαδού 3,5 χιλ. στρεμμάτων”.

“Ο Δήμος Θερμαϊκού, όπως από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε, θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του για να προστατεύσει το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Επανομής, που αποτελεί ανεκτίμητο φυσικό απόθεμα για την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα μας συνολικά. Το σημαντικό έργο της επέκτασης του προβλήτα μπορεί να προχωρήσει με υλικό άλλων πηγών. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε ένα έργο υποβαθμίζοντας δυσανάλογα το περιβάλλον και μάλιστα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η δέουσα περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η προστασία των περιοχών Natura 2000 δεν είναι επιλογή, αλλά αποτελεί υποχρέωσή μας”, αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θερμαϊκού

“Ο Δήμος Θερμαϊκού κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης και Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης και Προσωρινής Διαταγής κατά της Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη ΤΕΠΕΜ προβλέπει την απόληψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους υλικού από δύο θαλάσσιες περιοχές στο Ακρωτήριο της Επανομής, εμβαδού 3,5 χιλ. στρεμμάτων!

Ο Δήμος προβάλλει πέντε βασικούς, νομικούς λόγους: παραβίαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ισχύουσας ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) που περιόριζε ρητά την αμμοληψία σε 1,2 εκ. m³ από μία μόνο θαλάσσια περιοχή, παράλειψη υποβολής νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρά την ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων έγκρισης ΤΕΠΕΜ, απουσία αδειοδότησης του δανειοθαλάμου (είναι η θαλάσσια περιοχή της αμμοληψίας) και παραβίαση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ λόγω γειτνίασης της θέσης απόληψης με δύο περιοχές Natura 2000 και λιβαδιών Posidonia oceanica.

Η σχεδιαζόμενη τεράστια απόληψη υλικού θα προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής βλάβης στο θαλάσσιο και χερσαίο οικοσύστημα της περιοχής, κίνδυνο για προστατευόμενα είδη και αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική αλιεία. Ο δήμος ζητάει προσωρινή διαταγή αναστολής, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια παράνομη διαδικασία, άστοχη και πρόχειρη στη σύλληψή της, καθώς η κατασκευή του 6ου Προβλήτα δύναται κάλλιστα να συνεχιστεί χρησιμοποιώντας άλλες πηγές προμήθειας υλικών που δεν θα υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Δήλωση Δημάρχου Θερμαϊκού, Θεόδωρου Τζέκου:

«Ο Δήμος Θερμαϊκού, όπως από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε, θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του για να προστατεύσει το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Επανομής, που αποτελεί ανεκτίμητο φυσικό απόθεμα για την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα μας συνολικά. Το σημαντικό έργο της επέκτασης του προβλήτα μπορεί να προχωρήσει με υλικό άλλων πηγών. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε ένα έργο υποβαθμίζοντας δυσανάλογα το περιβάλλον και μάλιστα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η δέουσα περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η προστασία των περιοχών Natura 2000 δεν είναι επιλογή, αλλά αποτελεί υποχρέωσή μας»”.