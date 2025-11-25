MENOY

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ήρθε ένας πιτσιρικάς και μου είπε ότι είμαι από τις καλύτερες μιλφάρες που έχει δει, σοκαρίστηκα

Διάφορες σκέψεις της αλλά και περιστατικά που έχει βιώσει η ίδια γύρω από τις σχέσεις και το φλέρτ μοιράζεται η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μέσα από το κανάλι της στο Youtube.

Το μοντέλο, που πλέον έχει τη δική της συλλογή ρούχων και που εδώ και τρία χρόνια είναι σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα, σε ένα από τα βίντεό της, αποκαλύπτει πως το χειρότερό της είναι να της την πέφτει κάποιος στο γυμναστήριο.

«Δεν έχω χειρότερο πράγμα από το να έρχονται να μου την πέφτουν στο γυμναστήριο. Είναι απαίσιο. Είσαι μούσκεμα στον ιδρώτα, φοράς κάτι τεράστια ακουστικά που δείχνεις ότι “μη μου μιλήσεις”, γι’ αυτό τα φοράς, για να δείξεις ότι δε θες να σου μιλήσουν. Γιατί να έρθει κάποιος στο γυμναστήριο να μου την πέσει;

Δε μπορώ να το καταλάβω με τίποτα αυτό. Μη το κάνεις. Εμένα ξινή με ανεβάζουν, ξινή με κατεβάζουν, φανταστείτε τώρα τη φάτσα μου στο γυμναστήριο. Έτσι όπως κάθομαι και κάνω απαγωγούς, έρχεται ένας και μου μιλάει ενώ φοράω ακουστικά. Βλέπω ότι κουνάει το στόμα του, ήταν και πολύ κοντά και του δείχνω ότι φοράω ακουστικά. Μου κάνει νόημα να τα κατεβάσω. Τα κατεβάζω και μου λέει, “αγαπημένο φαγητό;”…

Moυ είπε ότι είναι σεφ και τον ενδιαφέρει. Για να μην είμαι κι εγώ τέρμα αγενής του λέω, “κανελόνια με κιμά” και μου λέει, “την επόμενη φορά μήπως να στα φτιάξω εγώ;”… Του λέω, “σε παρακαλώ…” και έβαλα τα ακουστικά μου και συνέχισε τη γυμναστική μου. Ξαναήρθε ο ίδιος μετά από κάποιες μέρες – έχω αλλάξει γυμναστήριο – και μου μίλαγε πάλι ενώ φόραγα ακουστικά» είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Σε άλλο σημείο του ίδιου βίντεο η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκαλύπτει πως ένας νεαρός γύρω στα 18 την αποκάλεσε μιλφάρα, ενώ εκείνη είναι μόλις 29 ετών.

«Είχε έρθει ένας πιτσιρικάς, γύρω στα 18 και μου είπε ότι είμαι από τις καλύτερες μιλφάρες που έχω δει. Σοκαρίστηκα» είπε χαρακτηριστικά.

