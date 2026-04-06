Άννα Βίσση: Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους μετά από 11 χρόνια

Ο Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Άννα Βίσση μετά από 11 χρόνια, με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Instagram.

Ο γνωστός κιθαρίστας και η επιτυχημένη ερμηνεύτρια συνεργάστηκαν για 11 συνολικά χρόνια, με τον μουσικό να τονίζει στην ανάρτησή του πως: «Πήρα πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση».

«Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας»

Στη δημοσίευσή του, ο Κάρλος Πέρεζ έχει γράψει: «Έπειτα από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δεν θεωρώ και δεν θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη “δουλειά” ούτε στη ζωή.

Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

Άννα Βίσση

