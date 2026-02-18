MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Πάνω από 180 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν από χθες τη Θεσσαλονίκη – Σε συναγερμό οι Αρχές

Θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ σαρώνουν από χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη. Επί ποδός έχει τεθεί η Πυροσβεστική καθώς το Συντονιστικό Κέντρο έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 180 κλήσεις για πτώσεις δέντρων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, δέντρο που ξεριζώθηκε από τους μανιασμένους ανέμους, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στον Βαρδάρη.

Υπενθυμίζεται πως χθες λόγω πτώσης δέντρου, διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον δρόμο που συνδέει το ξενοδοχείο Φιλίππειο με την Εξοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ.

Χθες το βράδυ ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

