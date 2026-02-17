Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας από Φιλίππειο προς Εξοχή λόγω πτώσης δέντρου – Δείτε φωτο
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες ξερίζωσαν ένα μεγάλο δέντρο, το οποίο «ξάπλωσε» στον δρόμο που συνδέει το ξενοδοχείο Φιλίππειο με την Εξοχή.
Λόγω της πτώσης έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή.
Στο σημείο θα μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να απομακρύνει το δέντρο από το οδόστρωμα και να παραδώσει τον δρόμο στην κυκλοφορία.
Δείτε φωτογραφίες:
