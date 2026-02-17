MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας από Φιλίππειο προς Εξοχή λόγω πτώσης δέντρου – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ώρες ξερίζωσαν ένα μεγάλο δέντρο, το οποίο «ξάπλωσε» στον δρόμο που συνδέει το ξενοδοχείο Φιλίππειο με την Εξοχή.

Λόγω της πτώσης έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή.

Στο σημείο θα μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να απομακρύνει το δέντρο από το οδόστρωμα και να παραδώσει τον δρόμο στην κυκλοφορία.

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη Πτώση δέντρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πανσερραϊκός: Ντροπή αυτό που έγινε και σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Οπαδικό επεισόδιο στην Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν “τι ομάδα είσαι”, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 156 προϊόντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο με δίκυκλο στην Πάρο – Νεκρός 18χρονος, σοβαρά τραυματίας 31χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΝΔ: Fake News από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: Στο παρά πέντε γλίτωσε οδηγός από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση – Δείτε βίντεο