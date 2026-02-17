MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη – Η νέα προειδοποίηση της ΕΜΥ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Πότε θα σαρώσουν τη Θεσσαλονίκη οι θυελλώδεις άνεμοι

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο καιρού. Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση, πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη όπως και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν τη Θεσσαλονίκη από απόψε το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί.

Το νέο έκτακτο δελτίο

Πορτοκαλί προειδοποίηση
Επικαιροποίηση Τρίτη 17-02-2026/11.00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 7/2026 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16-02-2026 στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πλην της προσθήκης της παραγράφου 2γ.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ο Γιάννης Στάνκογλου πόζαρε με τον Σωκράτη Μάλαμα και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λαμία: Φυλάκιση 15 μηνών σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – “Το έκανα για πλάκα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Τι είχε απαντήσει στην τελευταία της συνέντευξη για το αν είναι αριστερή ή δεξιά

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουλάχιστον 28 νεκροί στο Σουδάν μετά από πλήγμα drone σε αγορά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ