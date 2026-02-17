MENOY

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων – Οι συστάσεις του Δήμου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από το βράδυ της Τρίτης (17/2) στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, οι ισχυροί άνεμοι θα σαρώσουν τη Θεσσαλονίκη από απόψε το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από σήμερα το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή ενώ μέχρι στιγμής έχει δεχτεί πολλές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων από τους ισχυρούς ανέμους που “σφυροκοπούν” περιοχές της πόλης.

Συστάσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου:

•Μαζέψτε τέντες οικιών και καταστημάτων, ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
•Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
•Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
•Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
•Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική

