MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά από τους ισχυρούς ανέμους – Ξέβρασε φερτά υλικά στη νέα παραλία – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη – Αποκρουστικές εικόνες στη νέα παραλία

Στη στεριά βγήκε ο Θερμαϊκός Κόλπος στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν από χθες το βράδυ στην περιοχή.

Λόγω των ισχυρών ανέμων τα κύματα φτάνουν στη στεριά καλύπτοντας αρκετά μέτρα από αυτή.

Την ίδια ώρα, η θάλασσα ξέβρασε φερτά υλικά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στο ύψος του Makedonia Palace.

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαν ως συνέπεια τις πτώσεις δεκάδων δέντρων. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 180 κλήσεις για πτώσεις δέντρων ενώ έχουν προκληθεί και ζημιές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Πλούταρχος: Έτοιμη να του στείλει εξώδικο η 48χρονη stalker του – “Δεν έκανα τίποτα παράνομο” επιμένει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το τυπικό καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Από θαύμα δεν υπήρξε έκτος νεκρός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πτώσης δέντρου – Μεγάλες καθυστερήσεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Δήμος Δέλτα: Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο “Βιοκλιματικές Αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί