Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά από τους ισχυρούς ανέμους – Ξέβρασε φερτά υλικά στη νέα παραλία – Δείτε βίντεο

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη – Αποκρουστικές εικόνες στη νέα παραλία

Στη στεριά βγήκε ο Θερμαϊκός Κόλπος στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν από χθες το βράδυ στην περιοχή.

Λόγω των ισχυρών ανέμων τα κύματα φτάνουν στη στεριά καλύπτοντας αρκετά μέτρα από αυτή.

Την ίδια ώρα, η θάλασσα ξέβρασε φερτά υλικά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στο ύψος του Makedonia Palace.

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαν ως συνέπεια τις πτώσεις δεκάδων δέντρων. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 180 κλήσεις για πτώσεις δέντρων ενώ έχουν προκληθεί και ζημιές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ.